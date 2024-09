Criscitiello ammette: "Mi sbagliavo sulla forma di Lukaku, pronto a offrire una pizza"

Michele Criscitiello sosteneva che per vedere Romelu Lukaku in forma avremmo dovuto aspettare "dalle cinque alle sette settimane". Così non è stato, visto che il centravanti belga è stato subito tra i migliori contro il Parma, realizzando la rete che ha spianato la strada al ribaltone e cambiando radicalmente la partita col suo ingresso in campo.

E infatti il direttore di Sportitalia ha corretto il tiro: "Pensavo che un calciatore della struttura di Lukaku, così imponente, impiegasse diverse settimane prima di acquisire la giusta condizione fisica. Invece mi sbagliavo, ho perso la scommessa su Lukaku. Sono pronto a pagare una pizza napoletana".