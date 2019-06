Criscitiello avverte ADL: "Non basta Ancelotti, ora servono i big! Nomi? In primis James Rodriguez"

Michele Criscitiello parla del mercato del Napoli e lancia un monito ad Aurelio De Laurentiis nel suo editoriale per TMW: "Sarà anche il mercato del Napoli. Dovrà esserlo perché - se è vero che De Laurentiis ha ridato fascino e competitività a questa società - c'è uno stadio vuoto che cade a pezzi. I napoletani vogliono fare il salto e con il solo Ancelotti non puoi fare il salto. Bisogna dargli la squadra che lo scorso anno non ha avuto. Il Napoli deve svoltare. Va bene partire da Di Lorenzo ma ora servono i big da Napoli europeo. Chi sono? Nomi e cognomi. Gente come James Rodriguez ad esempio. Calciatori che infiammino Napoli. Anche perché questi investimenti sarebbero ripagati dal napoletano medio. Giuntoli, tra Napoli e Bari, avrà un gran da fare questa estate. Due squadre da costruire per rendere perfetto il giocattolo di De Laurentiis che funziona, ma ancora non vola del tutto. Questo sarà l'anno della svolta? Lo dirà soprattutto la sessione estiva di calciomercato".