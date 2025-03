Criscitiello: "Conte non è contento del lavoro di Manna e dei segnali di ADL"

Sul suo canale Youtube, il giornalista Michele Criscitiello ha commentato il momento del Napoli dopo il pari col Venezia e con l'Inter ora a +3 in classifica: "Dall'addio di Kvara il Napoli si è perso, il popolo ha capito che il simbolo del Napoli, De Laurentiis, aveva più interesse alla Champions che a vincere lo scudetto, altrimenti il budget della cessione di Kvara poteva servirti per fare un passettino in più che Conte. Occhio agli scenari futuri.

Conte non è soddisfatto per come il Napoli si è mosso. Conte non è contento del lavoro di Manna e dei segnali di De Laurentiis. Sappiamo anche che Conte tra Como e Venezia ha sprecato un patrimonio ma non per colpa sua, ma per colpa dei segnali arrivati dalla proprietà. Il Napoli vuole lo scudetto a chiacchiere mentre l'Inter ha cominciato davvero a correre", le sue parole.