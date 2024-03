Criscitiello distrugge ADL: "Dimentichi i bagni a Capri, deve rifare il Napoli! Di calcio capisce poco..."

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha scitto del Napoli nel suo editoriale su Sportitalia.com

TuttoNapoli.net

Quando c'è la sosta c'è tempo per riflettere e chi dovrà farlo seriamente è Aurelio De Laurentiis che, in pochi mesi, ha distrutto tutto il lavoro fatto da Giuntoli e Spalletti. Le manie di grandezza lo hanno affossato e il Napoli è tutto da rifare. Serve un Direttore che faccia il suo mestiere al posto del Presidente, bravo come imprenditore ma di calcio capisce ben poco. Serve un allenatore di qualità perché a Napoli l'allenatore deve svolgere un triplo ruolo e la rivoluzione della rosa sembra inevitabile dopo un'annata fallimentare.

Tanti calciatori del Napoli si sono valorizzati oltre il loro reale valore. La gestione degli allenatori è stata tragica, per non dire comica. La guida del DS Meluso è stata quasi inesistente perché De Laurentiis più che un Direttore cercava un team manager. Non sarà facile ricostruire su queste basi ma la prossima estate non vorremmo essere nei panni del Presidente. Dimentichi i bagni e i tuffi a Capri. Qui c’è da rifare tutto il Napoli e tutto il Bari, la squadra B del Napoli"