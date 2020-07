Criscitiello: "Fallimento totale di Ancelotti, stagione da dimenticare fino a Gattuso"

Nel suo editoriale per TMW il direttore Michele Criscitiello analizza nel dettaglio la stagione delle singole squadre: "Non si può essere soddisfatti neanche della stagione del Napoli che esce dalla Champions League e lascia i piani alti della classifica con una brusca discesa di un ascensore che non ha preso il piano giusto. Fallimento totale di Ancelotti; tecnico e gestionale. Stagione da dimenticare fino all'arrivo di Gattuso. Rino arriva e sistema due cose: preparazione atletica e mentalità. Il campo gli dà ragione: Vince la Coppa Italia e prova a risalire la classifica più possibile ma ormai era troppo tardi".