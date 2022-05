Criscitiello: "Follia Benevento. Contestare Vigorito conferma l'ignoranza dei tifosi sanniti"

"Andato via Vigorito, le streghe torneranno nell'anonimato del calcio italiano".

Il direttore Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha parlato dell'uscita di scena del presidente del Benevento: "Follia a Benevento. Vigorito lascia il club e consegna le chiavi della società nelle mani del sindaco. Contestare Vigorito, a Benevento, conferma l'ignoranza dei tifosi ma soprattutto conferma che a Benevento non c'è mai stata una tradizione calcistica. Prima di Vigorito, non lo dico io ma lo dice la storia, il Benevento vivacchiava tra C1 e C2. Vigorito ci ha messo soldi, troppi, e passione. Contestare Vigorito e invitarlo ad andare via è il più grande autogol che potessero fare i tifosi. Andato via Vigorito, le streghe torneranno nell'anonimato del calcio italiano. E' difficile attirare l'attenzione di imprenditori importanti, in certe piazze, ma quando ci riesci dovresti tenerteli stretti. Purtroppo, in questo mondo, c'è poca intelligenza e tanta irriconoscenza".