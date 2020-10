Criscitiello: "ADL ha capito che con Gattuso può tornare a far soldi, è un mix tra Sarri e Allegri"

"A Napoli si godono Gennaro Gattuso che, dallo scorso anno, ha avuto un grande impatto con la piazza partenopea". Scrive così del tecnico del Napoli il giornalista e conduttore Michele Criscitiello, che su Tuttomercatoweb esalta l'allenatore azzurro: "Tranne il primo mese dove ha dovuto ricostruire sulle macerie lasciate da Ancelotti, il Napoli è ai piedi di Gattuso, uno dei pochi allenatori rimasti a fare la differenza. Solitamente, a certi livelli, già è buono se un allenatore non fa danni. Qui, invece, siamo di fronte ad uno dei pochi casi in serie A dove il Mister incide e porta punti. Il rinnovo che vi avevamo sbandierato in estate sta per arrivare. De Laurentiis ha capito che con Rino può tornare a fare soldi come fece con Sarri. Gattuso è il giusto mix tra due ex allenatori della Juventus: maniacale come Sarri negli allenamenti, gestore come Allegri nello spogliatoio. Ha un gran futuro in panchina Gattuso, e De Laurentiis ha fatto bene a blindarlo".