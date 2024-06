Criscitiello: "Insultato per Di Lorenzo ma non sono contro il Napoli, la mia rivalità calcistica è un'altra"

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Ricevo numerosi insulti dai napoletani, ma la gente deve capire che io non ho niente contro di loro. Calcisticamente sono rivale della Salernitana perché sono ultras dell’Avellino, perché purtroppo i derby contro il Napoli non li ho potuti vivere perché ero troppo piccolo. Quando parlo bene del Napoli nessuno lo nota, poi quando dico qualcosa sul Napoli che non piace allora io sono contro.

Quando ho detto che Conte non sarebbe arrivato a Napoli per una questione di ingaggio io ne ero convinto, non ci credevo che senza coppe De Laurentiis avrebbe potuto dare tanti soldi a questo allenatore, ma invece ha fatto un capolavoro, anche se per me era un’operazione folle ma allora vanno semplicemente fatti i complimenti".