Criscitiello: "Inter senz'anima, ora Inzaghi tornerà ad essere trattato come un incapace"

"Vedrete che questa settimana partirà di nuovo il processo a Inzaghi. Da genio e demone a incapace come lo definivano due anni fa negli ambienti interisti. W il calcio. Che bellezza. Coerenza zero e giudizi che cambiano in base a una vittoria". Michele Criscitiello scrive così sul tecnico dell'Inter, analizzando la sconfitta nel derby nel consueto editoriale per Sportitalia.

"Che magia il calcio. Quello che vale oggi, non vale domani. Martedì sera gli insulti, stanotte cori e applausi. Il Milan aveva già esonerato Fonseca. Lo cacciamo prima del derby o dopo? Facciamo dopo, tanto prenderà un’altra batosta e lo buttiamo nella “Gabbia” dei leoni. Fonseca, però, la Gabbia l’ha aperta prima di tutti e in mano ai leoni ci ha buttato la dirigenza. I leoni a volte diventano gattini. E i gattini diventano leoni. Il calcio è pazzesco. Il Milan era morto ma un derby può cambiare tutte le storie vissute fin qui. Fonseca indovina formazione, strategia e cambi. Ibra, questa volta, parla poco e conta fino a 100 e non fa danni; la squadra gioca un derby con il petto in fuori. Vittoria meritata, dopo tante agonie. Festeggia il popolo rossonero e adesso la dirigenza milanista dovrà richiamare quei 2-3 allenatori messi in pre allarme e dire “scusate stavamo scherzando”. Bisognava guardare attentamente la maglia dell’Inter per capire che stavamo vedendo i campioni d’Italia. Lo scudetto sulla maglia, la scritta Betsson Sport, altrimenti avremmo confuso i Campioni d’Italia. Dopo la pessima prestazione di Monza, anche il derby steccato. Non capita tutti gli anni ma certamente non ci si può accontentare di un piacevole 0-0 in Champions a Manchester per essere felici".