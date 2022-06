Criscitiello: "La doppia proprietà Napoli-Bari non è un problema di Gravina"

"Insomma, non siamo messi bene in campo ma neanche dietro la scrivania".

Il direttore Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha parlato del presidente FIGC, soffermandosi sulla questione multiproprietà: "Gravina sta consumando troppe energie con le battaglie personali. Quelle che a noi non interessano e non servono neanche ai tifosi. Prima le strategie sui fondi, poi il sogno di portare i play off in serie A, la battaglia per togliere la Salernitana a Lotito, con un futuro tutto da scrivere in tribunale, adesso il prosieguo con la doppia proprietà tra Napoli e Bari e i tentativi di trovare un acquirente alla Sampdoria, quando Ferrero era al gabbio. Questi non sono problemi di Gravina. I suoi problemi devono essere altri. Anche sull'indice di liquidità ha perso la sua battaglia e dalla Fifa ha perso la stima dei vertici. Insomma, non siamo messi bene in campo ma neanche dietro la scrivania. La Federazione avrebbe bisogno di fare una bella pulizia ma, dopo Palermo, nessuno si è assunto le proprie responsabilità. Il solito gioco a nascondino che non porterà benefici a nessuno. Intanto ieri sera Infantino ha rovinato la settimana a Gravina. Il numero 1 della Fifa, quindi del calcio mondiale, è andato a far visita a Formello a Claudio Lotito, nemico numero 1 del Presidente della Figc. C'era anche Joe Barone della Fiorentina. Incontri non casuali testimoniati in esclusiva su Sportitalia. La presenza di Infantino di domenica sera a Casa Lotito è un segnale chiarissimo. La Fifa è contro la FIGC e nella guerra made in Italy ha preso posizione. Un bel problema per il nostro calcio se Infantino si schiera in questa maniera così evidente. Forse la strada che abbiamo preso, come Figc, non è proprio quella giusta. E la colpa non è solo del Mondiale in Qatar".