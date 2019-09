Criscitiello: "Napoli spettacolare ed ora anche solido. Juve vulnerabile, ma fortunata"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista Michele Criscitiello ha elogiato il Napoli: "Spettacolare il Napoli. Tra Champions e campionato, la formazione di Ancelotti sembra aver acquisito la giusta mentalità ma anche la giusta concretezza per vincere le partite, anche quelle più "semplici". I campionati non si vincono a Roma, Milano o Torino. Gli scudetti si vincono a Verona, Lecce e Ferrara. Ottimo avvio del Napoli che adesso ha registrato anche la difesa, dopo le prime due giornate da horror.

Preoccupa, si fa per dire, la Juventus. Vince, non stravince, suda e a tratti viene salvata dalla fortuna. Non ti lascia senza fiato e, soprattutto, sembra una squadra ancora vulnerabile. I disastri sulle palle inattive in Champions dovranno essere studiati quanto prima da Sarri, ma anche in campionato la Juve non gira. Il tempo per crescere c'è ma, attenzione, perché quest'anno i bianconeri rischiano di bruciarsi con il fuoco. E pronti a farsi un paio di risate, dietro le quinte, sono in tanti. Da Allegri a Conte fino a Marotta. Non sono gufi, ci mancherebbe, ma per interessi personali è naturale che tutti non aspettino altro che il fallimento del progetto Sarri-Paratici. La Juve resta l'indiscussa favorita per il campionato. Se poi sbaglierà qualcosa vedremo se ad approfittarne sarà Conte o Ancelotti. Una cosa è certa: forse quest'anno ci divertiremo un po' di più...".