Criscitiello non ha dubbi: "C'è un solo nome per la panchina del Milan"

"Milan, un solo nome per la panchina". Così si intitola l'editoriale di Michele Criscitiello sul portale di Sportitalia, in cui si parla della crisi dei rossoneri: "Per la panchina c’è solo un nome da bloccare subito. RDZ! Roberto De Zerbi. Folle non averlo preso lo scorso anno, doppia follia se oggi il nuovo Direttore non si mette in auto per Marsiglia e non va a bloccarlo nonostante il suo contratto con i francesi. De Zerbi è reduce da grandi annate in Ucraina, Inghilterra e Francia. E’ l’allenatore giovane e moderno. I calciatori lo amano. I tifosi lo adorano. Ha il Milan nel sangue. Cresciuto da bambino nelle giovanili rossonere con la maglia Motta sul petto ha il dna milanista, anche se la sua fede è bresciana. Il Milan non deve pensare ad altro.

Fabregas? Il nuovo Thiago Motta. L’ennesimo straniero. Un conto è allenare il Como, un altro il Milan. Senza esperienza. In più, se vogliamo dirla tutta, con la squadra che ha il Como dovrebbe avere almeno 10 punti in più. Altre soluzioni non ne vedo. Sarri sarebbe l’altro nome giusto. Grande allenatore, vincente, uomo d’onore e senza compromessi. Non vi piacerà la tuta. Amen. Il Sarri di Napoli, Torino e Roma è un grande profilo per tutte le piazze che vogliono tornare a vincere. Oggi, però, il Milan ha due grandi assi nella manica. Senza pensare troppo. Paratici sulla poltrona e De Zerbi sulla panchina. Se anche stavolta sbaglieranno la scelta, allora, chiudiamola qui e pensiamo a vendere la società. Perché il calcio non è fatto solo di numeri ed apparenza".