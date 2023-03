Criscitiello: "Spalletti farebbe bene ad andare via o rischia la fine di Pioli"

Nel suo editoriale per Sportitalia il direttore Michele Criscitiello scrive

Nel suo editoriale per Sportitalia il direttore Michele Criscitiello scrive: "Spalletti è il Re. Uno che vince lo scudetto a Napoli merita rispetto per i prossimi 35 anni. Ha fatto un capolavoro e capiremmo un eventuale addio a fine stagione. Farebbe bene. Di più non potrebbe fare e conviene sempre lasciare da vincenti. Restare significa rischiare di fare la stessa fine di Stefano Pioli. Oggi criticato, un anno fa osannato. Il calcio mangia e si dimentica. Come è giusto che sia. Spalletti è un grande allenatore e l'ha dimostrato".