Criscitiello: "Spalletti non è un vincente, ma ti porta in Champions. Gasp? Sarebbe suicidio per ADL"

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha parlato dell'occasioe sprecata dal Napoli e del mancato scudetto: "Il Napoli si è perso dopo la vittoria di Bergamo e ha sprecato la grande occasione della vita. Provare a vincere questo scudetto e non lasciarlo un affare milanese. Certo, i rimpianti sono tanti. La squadra ha dimostrato di non avere quella mentalità vincente. Però, dopo dieci mesi, non sarebbe giusto buttare tutto al vento. Se De Laurentiis, fino ad un mese fa, diceva che Spalletti era il migliore allenatore con il quale aveva lavorato, oggi non possono essere cambiate drasticamente le cose. Spalletti ha dimostrato due fattori nella sua carriera: di essere un ottimo allenatore e di non essere un vincente. Se ti deve portare in Champions lo fa ma se deve farti vincere gli scudetti, allora, non è proprio la sua forza. Come allenatore non si discute e non si dovrebbe discutere neanche il suo futuro a Napoli. Gettare tutto al vento sarebbe follia. Spalletti ha, probabilmente, sbagliato la gestione di Mertens. Questo sì. La conferma è meritata. Anche perché, secondo radio mercato, l'alternativa sarebbe Gasperini: un suicidio per De Laurentiis. Con quei caratteri che si ritrovano, non arriverebbero neanche al cine panettone. Inoltre, Gasperini non è un allenatore da piazze come Napoli".