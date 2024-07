Criscitiello sul metodo Giuntoli: “Va su chiunque per far alzare i prezzi”

Il giornalista Michele Criscitiello a Sportitalia ha parlato del mercato della Juventus e di Giuntoli: "Giuntoli, per chi lo conosce dai tempi della Serie D, è un modus operandi. Lui va su tutte le trattative anche se non vuole un calciatore. Rompe le scatole alle dirette concorrenti. Poi non è detto che si chiuda ma fa alzare il prezzo agli altri. Giuntoli lavora così e ora alla Juve ha un fascino diverso. Cabal è un colpo importante. Giuntoli ha fregato tutto e tutti".