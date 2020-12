Cruciani sul miracolo di San Gennaro: "C'è ancora chi ci crede? È come il Mago Otelma"

In questi giorni si è molto parlato del Miracolo di San Gennaro e del mancato scioglimento del sangue da parte del Santo Patrono di Napoli. Sul tema è intervenuto anche Giuseppe Cruciani, che ai microfoni della trasmissione di Radio24 'La Zanzara' ha così commentato la vicenda.

"Non capisco questa cosa di San Gennaro. C'è ancora qualcuno che ci crede? Allora mi dovete dire che differenza c'è tra il sangue di San Gennaro e le previsioni del Mago Otelma? Io non credo nel sangue di San Gennaro, anzi vi devo dire che almeno il Divino Otelma è uno che esiste, a differenza di San Gennaro. Nel 2020 non si può ancora andare indietro a queste cose...".