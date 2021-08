Cucci: "Napoli da Champions così com'è. Insigne? Serve subito incontro positivo"

Italo Cucci, storica firma del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Con l'aria che tira è più che necessario che si arrivi ad un incontro positivo, cioè con un accordo, tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne. Spalletti ha detto di avere già una squadra titolare e ha ragione perché il Napoli ha già una squadra da Champions League. Quanto accaduto all'Inter deve far riflettere, perché in Europa siamo davvero alla degenerazione del denaro".