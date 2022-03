Cucci: “Napoli spettatore del derby in una perfetta condizione psico-fisica”

"Giocare due-tre derby alla settimana non mi sembra un gran modo per onorare la stracittadina".

© foto di Federico De Luca

Italo Cucci, firma storica del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, partendo da Milan-Inter di stasera: "Giocare due-tre derby alla settimana non mi sembra un gran modo per onorare la stracittadina. Il Napoli, nella sua perfetta condizione di salute e spirito, vede gli altri affrontare una partita di una coppa non più considerata coppetta ma diventata molto ambiziosa e pesante.

Sfida tra Napoli e Milan come negli anni ’80? Ricordo quelle partite come irripetibili episodi della mia vita giornalistica. Ora mi diverte molto Osimhen quando viene fuori dalle mischie in un modo tutto suo, mentre Leao sta dando un tono al Milan ora che Ibra non c’è. E’ un bel calcio ma quello di un volta lasciamolo là”.