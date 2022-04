Cucci sicuro: "Sarà molto difficile per il Napoli sostituire un calciatore come Insigne”

Italo Cucci, firma storica del nostro giornalismo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

© foto di Federico De Luca

Italo Cucci, firma storica del nostro giornalismo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Insigne? Sarà molto difficile per il Napoli sostituire un calciatore come lui. Lorenzo tiene tanto alla maglia, alla città e alla squadra e nel calcio il cuore è importante, è tutto. Mancherà tantissimo a tutto l'ambiente, ma soprattutto ai tifosi del Napoli”.