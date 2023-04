Curve in protesta? Manfredi: "Va ricomposta unità nel tifo e trovata partecipazione inclusiva!"

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, in merito alla protesta delle Curve ha rilasciato una breve dichiarazioni all'ANSA.

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, in merito alla protesta delle Curve ha rilasciato una breve dichiarazioni all'ANSA: "Questo deve essere un periodo di festa e non di contrapposizione. Dobbiamo assolutamente ricomporre un’unità nel tifo e trovare una forma di partecipazione inclusiva e popolare".