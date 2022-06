D’Agostino: “Bernardeschi? Dopo l’addio di Insigne virerei su Berardi”

"Se invece vuoi giocare col 4-3-3 allora l’ex Juve può starci, perché ti garantisce più gamba e maggiore copertura".

L’ex centrocampista dell’Udinese, Gaetano D’Agostino, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Bernardeschi ti garantisce qualità e corsa, ma se parliamo di assist e gol virerei su Berardi. Se invece vuoi giocare col 4-3-3 allora l’ex Juve può starci, perché ti garantisce più gamba e maggiore copertura. Ma con l’addio di Insigne servono giocatori di garantiscono un certo score che Bernardeschi non ha.

Mertens? Sostituirlo dopo che andato via Insigne per la piazza è un colpo duro, non trascurando il giocatore meraviglioso che è Mertens. Io l’accontenterei, perché so che a partita in corsa e a livello balistico mi dà almeno 10 punti e perché dopo la partenza di Lorenzo è il giocatore simbolo del Napoli.

Koulibaly? Parliamo di un giocatore internazionale, insieme a van Dijk è il centrale più forte che c’è. Mi sorprende che non si vuole rinnovare Mertens a certe cifre e si chiedono solo 40mln per Koulibaly. Credo che bisogna essere chiari con i tifosi, che magari all’inizio si arrabbiano ma poi comprendono. Se invece si fanno proclami e poi i giocatori più rappresentativi vanno via allora diventa una bomba ad orologeria.

Possibile sostituto di Fabian? Se hai Lobotka Demme non trova spazio, perché avresti due giocatori che hanno i centimetri per giocare sulle seconde palle. Fabian non è fisico ma è alto quasi 1,90. Dovresti avere un giocatore un po’ dinamico alla Zielinski che ha 7-8 gol nelle gambe. Fabian è stato il giocatore più prolifico d’Europa da fuori area, bisogna aver un centrocampista che possa portare almeno 8-9 a fine stagione”.