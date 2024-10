D’Agostino: “Capisco perchè Conte è in difficoltà quando deve scegliere il play”

vedi letture

Gaetano D’Agostino, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Gaetano D’Agostino, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Domenica ha avuto la possibilità di far vedere il suo valore, ho visto un Napoli un po’ compassato ed è andato in difficoltà nel primo tempo. Poi ho visto il vero Gilmour nella seconda metà di gara. Ci credo che Conte stia in difficoltà quando deve scegliere il play, Gilmour ha un mostro davanti che è Lobotka. Però se vuoi lottare per i vertici della classifica devi avere delle alternative del calibro di Gilmour”.