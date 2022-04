D’Agostino: “Tifavo Napoli per lo Scudetto, ora occhio a non arrivare dietro la Juve”

L’ex centrocampista dell’Udinese, Gaetano D’Agostino, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

“Napoli, ora occhio alla Juve”. L’ex centrocampista dell’Udinese, Gaetano D’Agostino, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Tre gol in dieci minuti non si possono prendere, con l’Empoli è stato un black out inconcepibile. Non me l’aspettavo anche perché tre domeniche fa a mio avviso il Napoli era la squadra favorita per lo scudetto. Poi, è suonato il campanello d’allarme con la Fiorentina, successivamente contro la Roma ho visto una squadra stanca che ad Empoli è crollata.

Peccato, facevo il tifo per il Napoli e poteva essere una favola meravigliosa, ora gli azzurri devono mantenere il terzo posto. Occhio, perché la Juve ora ci crede, l’ho vista col Sassuolo e va avanti grazie alla mentalità vincente, perché come gioco non c’è paragone con quello del Napoli. Ma quando non sei abituato a vincere subentra la paura, senti addosso la pressione e non sei abituato all’entusiasmo positivo.

Dopo un anno passato a sognare lo scudetto sarebbe un paradosso arrivare dietro la Juve, che ha consolidato il quarto posto e ora fa la corsa sul Napoli: per mentalità loro poi non hanno nulla da perdere, il Napoli deve quanto meno confermare la terza piazza, per una questione d’orgoglio ed anche per un discorso di ranking Uefa”.