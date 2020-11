D’Alessandro allo studio di Canale 21: “Delusi? Perché voi parlavate di Scudetto!”

Massimo D'Alessandro, giornalista di Radio Marte, ha parlato ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione "Il Bello del calcio": “Delusione? Per voi è così perché nelle scorse settimane ci siamo confrontati e dicevate che era un Napoli da Scudetto mentre per me non lo era. Europa League? No, il Napoli deve entrare nelle quattro per la Champions. Non si può dire che il Napoli abbia l’obbligo morale di vincere lo Scudetto, poi comunque ha tirato 19 volte in porta ieri, ha avuto un’espulsione e le occasioni fino alla fine per pareggiarla”.