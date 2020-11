D'Alessandro: "Il Napoli oltre a blindarsi offende molto, merito del 4-2-3-1..."

Massimo D’Alessandro, nel corso de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21, ha analizzato le dichiarazioni rilasciate da Gennaro Gattuso nel post-partita: “Le parole di Gattuso domenica mi sono sembrate normalissime e chiunque al suo posto avrebbe detto le stesse cose. Personalmente io domenica, come credo parecchi tifosi, mi sono divertito a guardare il Napoli. Gli azzurri a Bologna hanno dominato l’avversario per 70′ di gioco. Il gol realizzato è stato splendido e se ne sono sfiorati molti altri senza concedere praticamente nulla per tutta la gara, se si esclude l’unica vera palla gol rossoblù fallita da Orsolini. Si è ricevuto anche un torto arbitrale evidente: gol annullato a Koulibaly per un tocco di braccio di Osimhen che ha subito un fallo non rilevato dall’arbitro Pasqua e dal VAR. Il Napoli finora ha vinto 7 gare su 9, ha la miglior difesa e ha realizzato 18 reti, fa più tiri in media a partita verso la porta, è una squadra che oltre a blindarsi offende molto. Il merito è anche del modulo”.