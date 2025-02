D'Amico: "Conte vuole vincere anche quando gioca a carte"

vedi letture

Andrea D’Amico, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “A gennaio ci sono dinamiche che devono essere anche fortuite, devi puntare un giocatore che ti interessa e che ha una posizione critica con l’attuale società, altrimenti tutto diventa complicato. Il Napoli s’è ritrovato con l’imprevisto Kvaratskhelia ed ha dovuto cercare di rimediare al meglio con questo thriller del trasferimento di Okafor.

Durante il campionato il diesse deve avere già delle piste per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Manna avrà due o tre priorità per ruolo e cercherà di essere pronto per l’anno prossimo. Il Napoli è una squadra forte e Conte è un grande allenatore, ma è chiaro che avrà un po’ d’amaro in bocca. Lui non ha bisogno di alibi, se arrivasse secondo non avrebbe alcun alibi, ma poi lui non vuole mai arrivare secondo. Vuol vincere anche quando gioca a carte con gli amici, lavora sempre per vincere”.