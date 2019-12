D'Amico pessimista: "A Napoli brutta aria, Gattuso non ce la farà per il 4° posto"

Vincenzo D'Amico, ex calciatore, si è soffermato anche sulla nuova era Gattuso in casa Napoli nel suo intervento a TMW Radio: "Per me non ce la fa ad arrivare in zona Champions. Troppi punti di distacco. Non credo a questo Napoli, a quello che ho visto e al clima che si respira in squadra. A meno che Adl non cambi. Adesso stanno sotto ad un treno. Il Napoli non può sbagliare mai per crederci. Le altre corrono troppo per sperare in un rientro. Se ricominciano a giocare, vuol dire che la colpa era la loro".