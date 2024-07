D’Aversa: “Lukaku entra più nel credo calcistico di Conte rispetto a Osimhen”

vedi letture

"Una cosa è giocare con Osimhen, un’altra con Lukaku. Nello stesso sistema di gioco un solo giocatore ti può far variare il modo di giocare".

Nel corso dello 'Speciale mercato' su Sky Sport 24, è intervenuto l'allenatore dell'Empoli Roberto D'Aversa: "Antonio è il padrino di mia figlia, ma nonostante il nostro legame molto forte parliamo molto poco di calcio tra di noi. Credo che per caratteristiche, non perché parlo con Antonio dei suoi calciatori, Osimhen è molto bravo a giocare in profondità. Lukaku ha dimostrato giocando con mister Conte che è un giocatore che sfrutta maggiormente come appoggio, soluzione per uscire dalla pressione. Sa far giocare la squadra bene venendo più incontro a cucire il gioco che andare in profondità. Ha già dimostrato in diverse squadre che è un giocatore che entra più nel suo credo calcistico.

ll lavoro di Conte è maniacale, dove può attingere e migliorare è uno dei migliori su quello aspetto. Essendo di Lecce veniva a vedere gli allenamenti quando era lì, perché vive di calcio. L’aspetto tattico lo fa anche i giocatori che avrà a disposizione. Nella Juve quando ha vinto l’ha fatto con un sistema di gioco, al Tottenham in base ai giocatori che aveva ha fatto un’altra situazione di gioco, probabilmente quest’anno cucirà il vestito giusto per i giocatori che avrà a Napoli. Una cosa è giocare con Osimhen, un’altra con Lukaku. Nello stesso sistema di gioco un solo giocatore ti può far variare il modo di giocare.

Comunque era una battuta che non parliamo di calcio, parliamo solo di calcio come è giusto che sia. Il problema è delle nostre mogli che ci sopportano e supportano”.