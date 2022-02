Da Barcellona: “Fabian tra Real e Barça? Senza sconti sarà dura per entrambe"

Raffaele Riverso, corrispondente da Barcellona di Tuttosport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Il Barcellona sta ritornando ai suoi livelli? Si c’è stato un ritorno alle origini da quando Xavi è tornato sulla panchina blaugrana. Appena arrivato si era detto sorpreso che molti suoi giocatori non conoscevano i principi base di gioco, ossia quello di posizione. Non siamo ancora ai livelli del Barça di Guardiola, ma sta tornando a buoni livelli.

Chi schiererà Xavi a Napoli? La squadra più o meno sarà la stessa, forse ci sarà qualche rotazione in attacco ma dipenderà da come andrà dai prossimi giorni. Forse Gavi sarà in campo, mentre un altro turno di riposo potrebbe essere dato a Busquets.

Dembelé? Si è infischiato dei fischi del Camp Nou e li ha trasformati in applausi fragorosi. Potrebbe partire dal primo minuto col Napoli. Xavi aveva chiesto ai veri tifosi del Barcellona di non fischiare il francese, ma ora molti tifosi sono turisti e non quelli che seguono la squadra tutti i giorni. C’è stata una vera campagna contro Dembelé sui giornali, ma comunque molti tifosi allo stadio si sono ribellati dei fischi applaudendolo.

Fabian lotta di mercato tra Real e Barça? Conterà molto la posizione che prederà la dirigenza del Napoli quest’estate. Senza sconti sarà difficile sia per i madrileni che per i catalani e quindi De Laurentiis dovrà ridurre le proprie pretese. Non c’è dubbio che però il giocatore piace sia alle merengues che ai blaugrana”.