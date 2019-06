Da Dimaro, Menghini: "Preparativi in corso, a fine mese sopralluogo col Napoli"

Dal 6 al 26 luglio il Napoli, come accade da tanti anni a questa parte, si allenerà in Trentino, a Dimaro, per il consueto ritiro estivo. Dalla Val di Sole è intervenuto a Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', Vittorio Menghini dell'ATP Trentino:

"Quest'anno a Dimaro non ci saranno tante novità, ma tantissime attività. Posso assicurare che a Dimaro non ho ancora visto la faccia di Icardi o di Wanda Nara. Verso la fine di giugno la società viene a fare un sopralluogo quindi incontreremo in quell'occasione il Napoli e capiremo qualcosa in più. Al momento, stiamo organizzando il campo e la località per accogliere squadra e tifosi, speriamo che ci saranno 50 mila presenze come negli scorsi anni".