Da Firenze elogiano il Napoli: "Un passo avanti a Castel di Sangro, regole rigide ma aperto ai tifosi"

Analizzando i ritiri delle squadre di serie A, per la maggior parte in sede considerando le bonifiche di impianti ed hotel e gli allenamenti e le amichevoli non aperte al pubblico, i colleghi di Firenzeviola.it - sito di riferimento per i tifosi della Fiorentina - hanno analizzato anche la scelta in controtendenza del Napoli: "Eppure il Napoli che parte domani per Castel di Sangro (rinunciato a Dimaro per i motivi detti prima) fa un passo avanti, con una decisione importante anche per i tifosi: farli assistere agli allenamenti e alle amichevoli pur imponendo regole rigide. [...] Regole rigide insomma ma che permettono almeno un minimo di normalità e sarebbe un'idea per premiare i tifosi di tutte le squadre (compresi quelli viola) costretti a vedere le partite dalla tv".