Da Milano, Biasin: "Se Conte saluta, ADL non la prenderebbe neppure così male"

Nel suo editoriale per Tmw il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha commentato la lotta scudetto e ha parlato così della stagione del Napoli: "I tifosi partenopei legittimamente faranno i loro scongiuri ma - è un dato di fatto - sono a un passo dal paradiso. Sia chiaro, non mi schiero tra quelli che urlano al miracolo di Conte, ma senza dubbio il lavoro svolto dal tecnico leccese è di tutto rispetto. Essere lì è un merito, prova ne sia il campionato anonimo che invece hanno fatto Milan, Juventus e Roma (pre Ranieri) nonostante gli ottimi acquisti.

La verità è che il calciomercato è l’insieme degli ingredienti che si mettono a disposizione in cucina, poi però si rendono necessari chef capaci e metodi funzionali. Solo così si possono servire piatti stellati come quello in menù al Maradona. A proposito di Conte, pare che il rischio sia quello che il tecnico salentino possa salutare a fine stagione, e questo a prescindere da come andrà a finire. I rumors che arrivano da Torino sono sempre più consistenti e, forse, De Laurentiis non prenderebbe neanche così male la possibilità di una separazione anticipata, specie a scudetto incassato (che è anche merito suo, anche se non lo dice quasi nessuno)".