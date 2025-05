Sindaco Manfredi: "Non sono miracoli! Club virtuoso come la città. Ora lo stadio..."

Intervistato dal quotidiano Repubblica, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato della vittoria dello Scudetto, il secondo da Sindaco di Napoli, ma anche dello Stadio Maradona e della festa di lunedì pomeriggio: "Vogliamo dire che porto bene? A me interessa che la città nel suo insieme vinca e primeggi a livello nazionale e internazionale. Due scudetti in tre anni di mandato mi pare un’ottima media. Il primo è stato vinto quattro mesi prima della fine del campionato, questo è stato sudato con determinazione. Sul piano sportivo, sono la conferma di una società sana e competitiva. I successi non sono mai frutto del caso o del destino. Sono la conseguenza del duro lavoro, della programmazione oltre che del talento del singolo. Prova di maturità? La città, i napoletani, hanno dato grande prova di maturità. Avevo detto che la festa doveva essere in libertà ma anche in sicurezza".

Su ADL ed il Maradona: "I rapporti sono ottimi, nell’interesse della città. Stiamo lavorando per dare a Napoli uno stadio Maradona moderno ed efficiente. Abbiamo presentato un masterplan, siamo pronti a fare la nostra parte. Per i tifosi e la città. Ormai non c’è più un “miracolo” sportivo, ma un percorso virtuoso che porta Napoli dove merita. In vetta all’Italia e all’Europa, col ritorno in Champions League che farà rivivere momenti straordinari. Pullman scoperto? Ho mantenuto la promessa fatta ai napoletani che erano rimasti scontenti del mancato bus di due anni fa: non si fece la sfilata per ragioni di ordine pubblico. Insieme alle altre istituzioni ci siamo adoperati affinché i bus scoperti potessero muoversi tra i tifosi in sicurezza e con lo sfondo del nostro golfo alle spalle. Sempre per motivi di ordine pubblico, si è deciso di fare la sfilata lunedì pomeriggio".