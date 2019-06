Da Roma: "Manolas non ha un gran piede, ma è migliorato in due aspetti"

A Radio Marte, nel corso di 'Marte Live Sport', è intervenuto Massimo Cecchini, giornalista de La Gazzetta dello Sport, direttamente da Roma: "E' molto probabile che a Dimaro il Napoli vedrà già Manolas e nella prossima stagione avrà una coppia di difesa di tutto rispetto, a meno che non si venda Koulibaly. Manolas non imposta la manovra perché non ha un piede delicato, ma ha fisicità ed è un ottimo elemento. E' migliorato molto nel tenere la linea negli anni di Roma, Di Francesco gli ha fatto bene perché è diventato più attento e concentrato".