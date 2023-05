Da Roma, Plastino: "Vi do una notizia sul futuro di Spalletti"

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto a Radio Marte

TuttoNapoli.net

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto a Radio Marte: "A volte dobbiamo mettere i paraocchi e non vedere alcune manifestazioni di chi non ha niente da fare come alcuni tipi di esultanza fatto dai tifosi della Salernitana. Certi tipi di manifestazioni sono inconcepibili per chi ama il calcio come sport, passione, umanità. L'importante è tenere tutto nell'ambito della civiltà. Per lavoro dovrei fare delle scelte. Il destino dice che sarebbe bello festeggiare su Napoli-Fiorentina come il primo grande scudetto.

Ma credo si festeggerà domani. Credo che si possa dire che Spalletti e il Napoli saranno insieme un altro anno. Credo pure che il prossimo anno Spalletti, che quest'anno si è tenuto, l'anno prossimo litigherà con tutti noi giornalisti. A parte gli scherzi, credo che Spalletti sia stato un valore aggiunto e determinante".