Adani sicuro: "Conte sconvolto da Napoli, è rimasto per il grande amore della gente"

Lele Adani, ex calciatore e noto opinionista sportivo, al podcast 'Viva el Futbol' si è espresso così sulla permanenza di Antonio Conte al Napoli: "Io penso che nessuno ha convinto Conte più di se stesso nel rimanere. Conte ha convinto se stesso e dentro a quella convinzione che ha tanti fattori, il primo è l’amore di Napoli. In quei giorni di festa, sinceri, travolgenti, di amore e passione. Sono stati giorni di riconoscimento puro per un uomo che senza fare il ruffiano, ha dato tutto ottenendo tutto dal Napoli. Ha regalato qualcosa di unico ai napoletani, che sanno come benedirlo e festeggiarlo quel momento, come esserti grato per ciò che gli hai donato.

Ti restituiscono un qualcosa di infinito, che sconvolge tutti, anche quelli più cinici, devoti, lineari e irreprensibili sui propri concetti. E un uomo come Antonio Conte, che è un uomo di fede e di valori forti, non ha paura a rimettere tutto in discussione, se crede. La forza di Conte è stata quella di abbandonarsi a tutto quello che aveva intorno e andare oltre delle idee e convinzioni che aveva durante la stagione sul percorso a lungo termine del Napoli, e anche nel rapporto che aveva con De Laurentiis. Rapporto professionale, perché umanamente non ci sono stati problemi. Quindi quel grande amore, quella connessione umana della città e del popolo napoletano con Conte, ha fatto riapire una porta che era quasi totalmente chiusa. Questo ha permesso al Napoli di mettere il primo tassello, quello fondamentale nella costruzione del percorso, cioè la permanenza di Conte”.