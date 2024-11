Da Torino le prime accuse a Motta: "Crede di essere ancora al Bologna, troppi 0-0"

vedi letture

Dobbiamo comunque assegnare degli alibi a Thiago Motta come l’età media della squadra e la situazione infortuni.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo è intervenuto Emanuele Gamba, giornalista de la Repubblica: “Non riesco ancora a capire Thiago Motta. Tanti 0 a 0, ma soprattutto una squadra troppo difensiva. Difende benissimo ma ci sono seri problemi per la fase realizzativa. Le difficoltà di Juve e Napoli sono certamente molto simili. Conte, però, è arrivato con il compito di dover rialzare la squadra, mentre Motta è stato chiamato per rivoluzionare il gioco. I punti stanno arrivando per entrambe ma il Napoli sta coerentemente ripartendo da Conte, mentre la Juve sta un po’ tradendo forse i principi su cui si era basata per scegliere questo tecnico. Dobbiamo comunque assegnare degli alibi a Thiago Motta come l’età media della squadra e la situazione infortuni.

Non si può parlare di giocatori inadatti perché la società ha speso circa 200 milioni per completare al meglio la rosa. Credo che lo stesso tecnico della Juve debba crescere, a volte ragiona come se fosse ancora a Bologna. Ai bianconeri manca ancora qualcosa. Vlahovic ha subito molte critiche ma è l’unico della rosa che pensa alla porta avversaria, senza di lui in campo la Juve ha segnato solo due gol. É l’unico che ha la predisposizione a far gol".