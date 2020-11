Dalla Bona: "Bakayoko sposta gli equilibri nella testa di un allenatore"

Samuele Dalla Bona, ex centrocampista di Napoli e Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso è un estimatore di Bakayoko, a me piace. Nel Milan ha fatto bene, credo che possa spostare gli equilibri nella testa di un allenatore. Sicuramente sarà una bella gara, il Milan dal lockdown ha preso fiducia data anche dalla non presenza del pubblico, anche se credo che il Napoli sia superiore".