Dalla Polonia: “Zielinski non andrà all’Inter, vuole restare a Napoli”

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, VITTORIA 1-0 CONTRO IL LECCE CAMPIONE D’ITALIA: AZZURRINI AI QUARTI Il Napoli Primavera ha battuto il Lecce per 1-0 negli ottavi di Finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio Comunale di San Pietro in Lama Il Napoli Primavera ha battuto il Lecce per 1-0 negli ottavi di Finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio Comunale di San Pietro in Lama LE ALTRE DI A JUVENTUS, ALLENAMENTO A DUE GIORNI DAL NAPOLI: IL REPORT ODIERNO La Juventus si è allenata quest’oggi alla Continassa in vista del big match di venerdì sera contro il Napoli. La Juventus si è allenata quest’oggi alla Continassa in vista del big match di venerdì sera contro il Napoli.