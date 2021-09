Dalla Russia: "Uno Spartak 2 a Napoli. Promes? Non è più quello di prima..."

Giorgio Kudinov, corrispondente in Russia per La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci sarà uno Spartak Mosca 2 al Maradona, do poche possibilità di vittoria alla formazione russa. Promes giocherà, ma non è più il Promes dello scudetto dello Spartak, è un calciatore peggiorato. Spartak-Napoli del 1990? In Russia si parla solo di quello, è una delle pagine più grandi della storia recente dello Spartak".