Damascell distrugge Allegri: "Calcio da impiegato, pigro e mai coraggioso. Tutto così mediocre..."

Scrive Tony Damascelli su Tuttosport: "Serie A sagra di paese. Lo Scudetto alla migliore delle peggiori". Il giornalista ha parlato dell'andamento della nostra Serie A, con l'Inter sconfitta a Bologna ora il pallino è nelle mani del Milan. Ma Damascelli non è soddisfatto a causa della mediocrità del nostro calcio: "Campionato balengo, la prima in classifica ha 74 punti contro i 78 del Real in Spagna e gli 80 del Manchester City ma entrambe con una partita in meno, i 75 del Bayern con tre gare in meno. Il derby milanese eccita chi ha dimenticato i grandi InterMilan del passato, lo scudetto premierà la migliore delle peggiori".

Poi il discorso si sposta sulla Juventus, che lotta per il terzo e quarto posto. Troppo poco. E alla Continassa si staranno mordendo le mani per l'occasione perduta: "Stagione insensata quella juventina senza una linea coerente e costante, l’alibi degli infortuni vale fino a un certo punto, le scelte sbagliate e la presunzione hanno avuto la prevalenza, a livello nazionale la squadra era competitiva ma si è smarrita nei propri limiti, in un football impiegatizio, pigro, mai sollecitato da svolte coraggiose ma tutte indirizzate all’usato sicuro. Per quindici volte, in campionato, la Juventus non ha vinto e questo è un segnale di mediocrità assoluta".