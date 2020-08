Damascelli sulla Juve: "Non ha un euro per il mercato, in attacco resta così"

Il giornalista de Il Giornale Tony Damascelli commenta alla sua maniera - senza peli sulla lingua - le strategie di mercato della Juventus sulle frequenze di Radio Radio. Ecco le sue parole riprese da calciomercato.it: “A Torino non hanno un euro per il mercato. Dietro alla Juve c’è una proprietà che sta attenta ai conti. La Juventus in attacco la prossima stagione giocherà con Ronaldo, Dybala e Kulusevski. Douglas Costa? Al massimo può andare via in prestito”.