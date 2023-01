Damiani: “Scudetto al Napoli, in campionato non c’è più niente da fare per le rivali”

Il procuratore ed ex calciatore Oscar Damiani è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi.



Il procuratore ed ex calciatore Oscar Damiani è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi.

Come pensa che si possa muovere il Milan sul calciomercato? Su Zaniolo?

“Non so come si può muovere. Zaniolo è un giocatore con grande qualità ma che ha anche problematiche. È un giocatore che, poi, in questo momento non ha un ruolo e i rossoneri hanno ruoli bene definiti. Su Leao bisognerà vedere che succede. I bilanci delle squadre italiane sono tutti problematici e quindi monetizzare porta sempre un qualcosa di buono. Ai giocatori e agli agenti, invece, conviene di più arrivare a fine contratto. Per Leao penso una situazione che si vedrà più in là. Non credo che sia una situazione da gennaio. In più è un calciatore forte e che fa la differenza per i rossoneri. Su Zaniolo anche la vedo dura possa andare via ora”.