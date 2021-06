Damiani sicuro: “Koulibaly deve andare via da Napoli, ormai ha fatto il suo tempo"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, l'agente Oscar Damiani ha parlato del mercato del Napoli: "Devo ammettere che non conosco bene Basic ma se ne parla un gran bene. I dirigenti del Napoli sono bravi a fiutare i talenti, per cui avranno scelto lui per qualche motivo in particolare. Koulibaly? Per me deve andare via, deve andare là dove può trovare nuovi stimoli. Ritengo che a Napoli abbia fatto il suo tempo. Il problema è che costa intorno ai 60 milioni e non sarà semplice venderlo".