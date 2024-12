Damiani sugli 11 cambi di Conte: "Scelta che motiva il gruppo, non è un messaggio ad ADL"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, agente Fifa ed ex calciatore di Napoli e Inter. Di seguito, un estratto dell'intervista.

Parliamo di Antonio Conte. Ieri ha optato per un turnover significativo in Coppa Italia. Si poteva gestire diversamente?

"Col senno di poi, magari un turnover più limitato sarebbe stato meglio. Ma capisco Conte: è un allenatore di grande sensibilità. Vuole dare occasioni a tutti, anche ai giocatori che si allenano tutta la settimana e meritano spazio. È una scelta che motiva il gruppo, anche se, per i tifosi, l’eliminazione pesa. Messaggio alla società? No, non credo. Il rapporto tra Conte e la società è ottimo, e gli investimenti fatti lo dimostrano. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa, come quelle su De Laurentiis, evidenziano solo una richiesta di maggiore supporto per affrontare competizioni importanti come la Champions League."

Si aspetta una reazione del Napoli in campionato, domenica contro la Lazio?"

"Sì, penso che sarà tutta un’altra storia. Il campionato conta di più, e il Napoli avrà una grande reazione. La Lazio è in forma, ma vedo un Napoli all’altezza. Non dico favorito, ma certamente capace di fare una grande partita."