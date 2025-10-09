Danimarca, Hojlund: “Doppietta? L’importante è fare gol e aiutare la squadra!"

La Danimarca ha travolto la Bielorussia con un netto 6-0 nel match di qualificazione ai Mondiali, valido per il Gruppo C della zona europea. Sul campo neutro di Zalaegerszeg, in Ungheria, gli scandinavi hanno dominato in lungo e in largo. Protagonista assoluto della serata è stato Rasmus Hojlund, che ha messo a segno una doppietta e servito un assist.

Il centravanti del Napoli, al termine del match, ha parlato ai microfoni di TV2: “Doppietta? Non mi piace parlare troppo delle mie prestazioni. Per me, come attaccante, l'importante è segnare dei gol ed essere al posto giusto in campo. Sono felice di poter dare il mio contributo. Ma quella di oggi è anche una prestazione di squadra e credo che oggi abbiamo reso facile un compito difficile".