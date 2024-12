Dazn, Ambrosini: "Visto che reazione dopo la Lazio? Il Napoli crede in ciò che fa"

Massimo Ambrosini, ex calciatore, ai microfoni di DAZN ha parlato del momento del Napoli di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni: "Lukaku? Un po’ di difficoltà le ha avute, però se dici cosa deve fare, per me non deve perdere fiducia in qualche battuta d’arresto.

Sai, il Napoli perde in casa con l’Atalanta e può avere il contraccolpo, perde in casa con la Lazio… Secondo me però deve rimanere concentrato, perché quella con l’Udinese era importante, poteva rimanere a meno 5. Se tu guardi il Napoli, vedi la reazione dopo la partita contro la Lazio, di una squadra che crede in quello che fa, è viva".