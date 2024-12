Dazn, Behrami: "Col Genoa 1T di gioco propositivo, ma nella ripresa ha subito una cosa"

Valon Behrami, ex calciatore e oggi commentatore, ai microfoni di Dazn ha parlato della vittoria del Napoli contro il Genoa: "Sicuramente il primo tempo l’ha fatto di grande livello, con tante cose positive a livello di gioco, propositive soprattutto. Poi il secondo tempo invece ha subito la reazione del Genoa con un pressing molto alto, lì non ha trovato l’alternativa valida. La palla su Lukaku non funzionava quindi ha messo dentro Simeone. In tanti attimi ha dovuto soffrire, ma è da considerare la grande reazione del Genoa".

