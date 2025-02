Dazn, Behrami rasserena il Napoli: “Niente smania con l’Inter: il calendario è dalla tua!”

L'ex centrocampista del Napoli Valon Behrami ha parlato a Dazn del momento che sta vivendo la squadra azzurra dopo il ko di Como e nella settimana che condurrà alla super sfida di sabato contro l'Inter.

"Il Napoli non deve avere la smania di dover vincere per forza, il campionato è lungo, il calendario è dalla loro parte, da aprile per le partite è favorito e gioca comunque una volta a settimana. Se ti fai prendere dalla smania non hai lo stesso equilibrio anche perché all'Inter vanno bene due risultati su tre. Il Napoli non deve farsi condizionare mentalmente da questo scontro diretto".

