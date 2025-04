Dazn, Buscaglia: “Non è il Napoli di Spalletti, se vince lo Scudetto è per nervi e non per qualità”

vedi letture

Nel corso del podcast 'Tutti in the box', il telecronista Dazn Ricky Buscaglia ha parlato del Napoli di Conte confrontandolo con quello del terzo scudetto di Spalletti: "Se il Napoli vince lo scudetto, lo vince per i nervi non per la qualità. Non è il Napoli di Spalletti, ripeto se sarà scudetto azzurro non sarà minimamente al Napoli di Spalletti in cui c’erano delle volte che andavi al Maradona e dicevi: ‘Vabbè, quanti oggi? A che minuto sbloccano?’. Era talmente evidente che erano più forti…

Questo no, è un Napoli che rispetta assolutamente la forza superiore dell’Inter, per me oggettiva, e porta a proprio vantaggio quel fastidio di non giocare le coppe. E quindi di avere la settimana a disposizione per provare ad arrivare lì. Arrivati, però, a questo punto del campionato, non è che puoi tanto migliorare. Accetti quel che sei, perché ne mancano 7 di partite. Quindi cerchi di valorizzare le tue qualità e di sopperire come puoi ai limiti. Quindi nel momento in cui il Bologna parte così, ci sta anche che dici: ‘Ragazzi, un punto va bene’. Perché è una maratona”.